Spektakel in der Innenstadt City Biathlon in Wiesbaden vor rund 2.000 Fans

Für den City Biathlon in Wiesbaden am 15. August können rund 2.000 Tickets verkauft werden.

Das gaben die Veranstalter auf einer Pressekonferenz am Mittwoch bekannt. Das Event in der Innenstadt, bei dem unter anderem Gesamt-Weltcup-Sieger Johannes Thingnes Bø am Start sein wird, können die Fans unter Einhaltung der 3G-Regel demnach im Kurpark mit neuer Videowall, vor dem Schießstand auf der Wilhelmstraße oder in der ansteigenden Parkstraße verfolgen.