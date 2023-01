Einige der besten Biathleten der Welt werden im Sommer zurück in die Wiesbadener Innenstadt kommen.

Wie der Veranstalter des City-Biathlon am Dienstag bekannt gab, wird die hessische Landeshauptstadt am 13. August nach einjähriger Pause wieder Austragungsort der beliebten Veranstaltung sein. "Der City-Biathlon hat sich als ein Höhepunkt im Veranstaltungskalender unserer Stadt etabliert und ich freue mich, im August erneut einige der besten Athleten der Welt hier begrüßen zu können", sagte Oberbürgermeister Gert-Uwe Mende (SPD). Auch der Deutsche Skiverband (DSV) ist froh, dass der Wettbewerb nach der Corona-Zwangspause zurückkehrt. "Die Sommerveranstaltung in einer attraktiven, städtischen Umgebung mit zahlreichen Zuschauern bringt den Biathlonsport näher zu den Menschen", sagte Geschäftsführer Marketing Stefan Schwarzbach.