Der Wiesbadener City-Biathlon darf sich einmal mehr auf ein hochkarätiges Starterfeld freuen. Am Montag hat sich ein weiterer Weltcup-Star aus Italien angekündigt.

Das Starterfeld für den City-Biathlon am 11. August in Wiesbaden ist komplett. Wie der Veranstalter am Montag mitteilte, haben nun auch die Weltcup-Zweite Lisa Vittozzi (Italien) und Monika Hojnisz aus Polen ihre Teilnahme bestätigt. Fans der deutschen Biathlon-Frauen dürfen sich auf Franziska Hildebrand und Franziska Preuss freuen.

Bei den Männern gehen unter anderem die Norweger Johannes Thingnes und Tarjei Bø an den Start. Herausgefordert werden sie von Benedikt Doll und Roman Rees. Die Strecke verläuft auf einem ca. 1,8 Kilometer langen Rundkurs durch die Innenstadt von Wiesbaden.