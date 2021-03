Fitnessstudios sollen wieder schließen, Mannschaftssport ist auch für Kinder tabu: Die Corona-Geduldsprobe für Hobbysportler geht weiter. In den unteren Fußball-Ligen stehen die Zeichen jetzt endgültig auf Saisonabbruch.

Es war wohl ein kurzes Vergnügen für all jene, die sich nach monatelanger Zwangspause nach ein wenig Bewegung im Fitnessstudio oder gar Mannschaftssport an der frischen Luft gesehnt hatten. Der erst Anfang März beschlossene Stufenplan von Bund und Ländern zu möglichen Corona-Lockerungen ist vorerst schon wieder Geschichte.

Politik zieht die "Notbremse"

Nach einer Marathonsitzung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten war in der Nacht zum Dienstag schließlich klar: Die "Notbremse" gilt. Sämtliche im Stufenplan festgelegten Erleichterungen sollen bei einer Inzidenz über 100 rückgängig gemacht werden. Darunter fallen auch die seit 8. März geltende eingeschränkte Öffnung von Fitnessstudios, die Erlaubnis von Gruppensport für Kinder unter 14 Jahren sowie nächstmögliche Schritte wie Mannschaftssport oder kontaktfreier Hallensport bei Erwachsenen.

Zwar muss das hessische Corona-Kabinett die neuen Regelungen noch abschließend beraten. Ein Ausscheren von Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) gilt speziell in der Frage der Notbremse aber als sehr unwahrscheinlich. Es sei nicht die Zeit für Lockerungen, sagte der Regierungschef bereits in einer ersten Reaktion. Gegen 17 Uhr will Bouffier die neuen Verordnungen für Hessen offiziell vorstellen, hessenschau.de überträgt die Pressekonferenz im Livestream.

Keine Lockerungen vor Ostern

Mit einer landesweiten Inzidenz von aktuell 117,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner überstieg Hessen am Dienstag bereits am sechsten Tag in Folge die kritische 100er-Marke. Da die "Notbremse", die auch Öffnungen von Zoos, Museen oder des Einzelhandels hinfällig macht, ursprünglich schon nach drei Überschreitungstagen greifen sollte, wird nun mit einer zeitnahen Umsetzung gerechnet. Erneute Lockerungen entsprechend des Stufenplans sind – immer abhängig von der Inzidenz – wieder frühestens nach Ostern möglich, wie Bund und Länder vereinbarten.

Für den Amateurbereich in Mannschaftssportarten wie Fußball wird eine Fortsetzung der seit Anfang November ruhenden Spielzeiten somit immer aussichtsloser. Selbst für den derzeit unwahrscheinlichen Fall eines optimalen Pandemieverlaufs wäre nach den neuesten Regelungen und einem Festhalten am ursprünglichen Stufenplan die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs im Freien frühestens Ende April möglich. Bis zum Neustart einer Punktrunde würden dann zwei bis drei weitere Wochen vergehen.

Fußball-Saison vor Abbruch

Am 12. April wollen Merkel und die Länderchefs neu beraten, doch auch dann sind schnellere Lockerungen kaum in Sicht. So lange kann der Hessische Fußball-Verband ohnehin nicht warten. Am kommenden Samstag soll auf einer Vorstandssitzung über die restliche Saison entschieden werden. Die Tendenz steht spätestens jetzt klar auf Annullierung.