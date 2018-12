Marco Koch will in China an vergangene, große Leistungen anknüpfen.

Marco Koch will in China an vergangene, große Leistungen anknüpfen. Bild © Imago

Neue Methoden, neuer Verein, letzte Chance: Nach der verpassten EM-Qualifikation greift Schwimmer Marco Koch bei der Kurzbahn-WM wieder an. Der Start in die Titelkämpfe ging aber schon mal schief.

Das Bühnenbild für einen heldenhaften Auftritt von Marco Koch stimmt schon mal. In der "Gladiatoren-Arena", wie Bundestrainer Henning Lambertz die spektakuläre Rundhalle im chinesischen Hangzhou nennt, will der einstige deutsche Vorschwimmer wieder in der Weltspitze auftauchen. Mit neuer Motivation und den besten Kraftwerten seines Lebens. "Er ist sehr motiviert und hat wieder richtig Lust aufs Schwimmen", sagte Bundestrainer Lambertz mit Blick auf Olympia 2020 in Tokio: "Ich bin mir sicher: Wir werden noch viel Spaß an Marco Koch haben."

Der Auftakt bei der Kurzbahn-WM ging allerdings daneben. Über 100 Meter Brust musste der 28 Jahre alte Frankfurter am Dienstag bereits im Halbfinale die Segel streichen. Es war allerdings schon im Vorfeld der WM klar, dass Koch seine zwei Titel von 2016 über 100 und 200 Meter Brust angesichts der bärenstarken Konkurrenz nicht verteidigen wird. Sein Hauptaugenmerk legt der Weltrekordler ohnehin auf das 200-Meter-Rennen am Donnerstag.

Umzug nach Frankfurt

Nachdem der Brustschwimmer die Qualifikation für die Langbahn-EM im Sommer in Glasgow verpasst und sogar über einen vorzeitigen Rücktritt nachgedacht hatte, traute er sich endlich aus seiner Komfortzone heraus. Koch verließ sein geliebtes Darmstadt mit dem langjährigen Heimtrainer Alexander Kreisel und wechselte mit Lebensgefährtin Reva Foos nach Frankfurt. Dort setzt er mit der hessischen Landestrainerin Shila Sheth den Trainingsplan des Bundestrainers um - und der hat es in sich.

Weitere Informationen Staffel mit Foos schwimmt wieder deutschen Rekord Die Neu-Frankfurterin Reva Foos hat mit der deutschen Freistil-Staffel zum WM-Auftakt für einen doppelten Rekord gesorgt. Das DSV-Quartett verbesserte im Finale auf Platz sechs in 3:33,27 Minuten nochmals die im Vorlauf geschwommene Bestmarke (3:34,31) um mehr als eine Sekunde. Ende der weiteren Informationen

Unter Lambertz musste Koch schwitzen, schwitzen, schwitzen. Sechs Wochen lang nur Laufen, Klettern, CrossFit - ins Wasser ging Koch in der Sommervorbereitung nur zur Abkühlung. "Vor dem Neustart wollte ich ihn unbedingt auf ein anderes athletisches Grundniveau heben", sagt Lambertz. Koch kämpfte in der Vergangenheit immer wieder mit Gewichtsproblemen.

Konzentration auf die doppelte Distanz

Jetzt, betont Lambertz, seien Kochs Kraftwerte "alle besser als je zuvor". Und das verstärkte Landtraining hatte noch einen zusätzlichen Vorteil. "Mit jeder Woche wurde sein Hunger aufs Schwimmen größer", sagt der Bundestrainer, "am Ende konnte ich ihn kaum noch zurückhalten."

"Wir schielen nicht auf seinen Weltrekord, aber er soll sich schon mit den Besten der Welt messen, auch wenn die Konkurrenz groß ist", sagte Lambertz mit Blick auf die starken Brustschwimmer aus Russland und Asien. Mit seiner beim Weltcup in Tokio geschwommenen Saisonbestzeit von 2:03,52 Minuten belegt Koch in der Weltrangliste aktuell den zehnten Platz.

Letzte Chance auf Olympia 2020

Koch weiß: Der Neustart in Frankfurt ist seine letzte Chance auf Olympia 2020. Seit drei Jahren zeigt seine Leistungskurve nach unten, das Alter spricht ebenfalls gegen ihn. Doch Koch gilt als Kämpfer, und sein Gleitgefühl im Wasser ist phänomenal. Bringt er Kraft und Technik zu einer harmonischen Einheit zusammen, ist dem Weltmeister von 2015 alles zuzutrauen. Auch eine heldenhafte Rückkehr in der "Gladiatoren-Arena" von Hangzhou.