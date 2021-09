Das deutsche Darts-Duo Gabriel Clemens/Max Hopp ist im Viertelfinale der Team-WM in Jena ausgeschieden.

Clemens und der Idsteiner Hopp unterlagen beim World Cup of Darts den favorisierten Engländern James Wade und Dave Chisnall 0:2. In den Runden zuvor hatten sich die an Position acht gesetzten Gastgeber gegen Kanada und Japan durchgesetzt.

Clemens verlor sein Einzel gegen den Weltranglistenvierten Wade 1:4. Auch Hopp war beim 0:4 gegen Chisnall chancenlos, schon gegen Kanada und vor allem gegen Außenseiter Japan war er unter seinen Möglichkeiten geblieben.