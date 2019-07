Darts-Profi Max scheitert beim German Darts Masters in Köln direkt an seiner Auftakthürde.

Die Nummer 25 der Welt verlor in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen den Weltranglistenzweiten Rob Cross (England) trotz starker Leistung und des besten Punkteschnitts aller Spieler 4:6. "An manchen Tagen soll es einfach nicht sein. Ich habe heute mein bestes Spiel gemacht und wurde nicht belohnt", so Max Hopp.