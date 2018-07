Als erster Deutscher startet Darts-Profi Max Hopp am Wochenende beim renommierten World Matchplay. Der Idsteiner will kein Außenseiter sein und hofft auf einen Schub für die Zukunft.

Der 22. Juli 2018, so viel steht bereits jetzt fest, wird ein besonderer Tag in der noch jungen Karriere von Darts-Profi Max Hopp. Im äußerst prunkvollen Empress Ballroom des Winter Gardens, einem Veranstaltungskomplex im englischen Blackpool, tritt der gebürtige Idsteiner beim World Matchplay an. Neben der populären Weltmeisterschaft in London ist es der älteste und wichtigste Event im Kalender der Professional Darts Corporation (PDC). Und doch ist Hopp in 24 Jahren Turniergeschichte der erste Deutsche, der die Qualifikation geschafft hat.

"Ich kann es kaum erwarten, endlich zum ersten Mal in Blackpool zu spielen", sagte der 21-Jährige kürzlich in einem PDC-Interview . "Ich bin in einer guten Form, aber ich weiß auch, dass ich es noch besser kann. Ich bin glücklich mit dem, was ich erreicht habe, aber auch hungrig nach mehr."

Triumph bei den German Open

Die gute Form, in der sich Hopp in der ersten Jahreshälfte befand, gipfelte Mitte April in seinem Triumph bei den German Open in Saarbrücken. Völlig überraschend hatte Deutschlands Pfeilewerfer Nummer eins reihenweise Top-Profis ausgeschaltet, darunter Weltmeister Rob Cross aus England und den hierzulande beliebten Schotten Peter Wright. Am Ende stand Hopps erster Turniersieg auf der PDC-Tour – und damit das Ticket für Blackpool. Beim World Cup of Darts in Frankfurt kämpfte er sich im Team mit Martin Schindler (Strausberg) bis ins Viertelfinale.

In der ersten Runde des World Matchplay wartet am Sonntagnachmittag nun die nächste Herausforderung. Gegen "Diamond" Ian White aus England kann der "Maximiser" zwar eine überaus positive Bilanz von fünf Siegen aus sechs Duellen vorweisen, aber ausgerechnet das letzte Aufeinandertreffen beim European Darts Matchplay vor rund drei Wochen in Hamburg endete für Hopp mit einer 2:6-Zweitrundenniederlage. "Mit Ian liefere ich mir immer gute Spiele", sagt er. "Beim letzten Mal hat er mich geschlagen, aber ich brenne auf die Revanche und freue mich auf das Duell."

Gewohnte Rituale, gute Routine

In der Vorbereitung auf Blackpool verlässt sich der frühere Junioren-Weltmeister, der sein erstes Fernsehturnier bereits 2013 im Alter von gerade einmal 16 Jahren spielte, auf gewohnte Rituale. "Ich habe eine gute Trainingsroutine, die mir hoffentlich noch gute Ergebnisse bringt", erzählt der 21-Jährige. "Ich trainiere zusammen mit Martin, treibe anderen Sport, lese Bücher, schaue Serien. So habe ich einen guten Mix aus Training, Vorbereitung und Erholung." Ein Mix, der Hopp in Blackpool am besten natürlich auch zu einem möglichst hohen Preisgeld verhelfen soll.

Insgesamt schüttet die PDC 500.000 Pfund – umgerechnet etwa 560.000 Euro – aus. Als Erstrundenstarter sind dem Idsteiner knapp 7.900 Euro sicher. Richtig lukrativ wird es für Viertelfinalisten (19.600 Euro), Halbfinalisten (33.600) und selbst für jenen Profi, der das Finale verliert (61.600). Dem Turniersieger winken nicht nur 128.800 Euro, sondern auch die erstmals verliehene Phil Taylor Trophy. Der Engländer, der den Darts-Sport insbesondere durch seine 16 WM-Titel geprägt hat wie kein Zweiter, hatte seine professionelle Karriere vor gut einem halben Jahr beendet. Ihm zu Ehren hat die PDC die Trophäe des World Matchplay auf seinen Namen umgetauft.

Hopp versprüht Selbstbewusstsein

Auf der Liste der Anwärter steht der Name Hopp bei Teilnehmern wie dem Weltranglistenersten Michael van Gerwen (Niederlande) oder dem Premier-League-Finalisten Michael Smith (England) zwar nicht ganz oben. Als Außenseiter will der Debütant allerdings auch nicht an den Start gehen. "Wenn man all diese Turniere im Fernsehen sieht, dann denkt man sich: Da will ich nächstes Jahr dabei sein", sagt er.

"Und jetzt will ich sicher gehen, dass ich meine Chance nutze und mein bestmögliches Spiel abliefere. Ich bin stolz, der erste Deutsche beim World Matchplay zu sein. Hoffentlich werden wir in Zukunft noch mehr und regelmäßig deutsche Spieler bei TV-Turnieren sehen." Doch vorher steht erst einmal der 22. Juli 2018 im Kalender. Schon jetzt ein besonderer Tag in der Karriere von Max Hopp.