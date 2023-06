Nach dem Krimi gegen Polen ist vor dem Duell mit dem Weltmeister: Der Rodgauer Darts-Profi Martin Schindler und sein Partner Gabriel Clemens stehen im WM-Viertelfinale und bekommen es nun mit England zu tun. Zum Titel fehlen noch drei Siege.

Martin Schindler aus Rodgau-Jügesheim (Offenbach) und Gabriel Clemens stehen bei der Darts-Team-WM in Frankfurt im Viertelfinale. Das deutsche Duo setzte sich in der Runde der letzten 16 in einem umkämpften Duell mit 8:6 gegen Polen durch und trifft nun am Sonntag (13 Uhr) auf die favorisierten Engländer mit Weltmeister Michael Smith und dem Weltranglistenfünften Rob Cross.

Deutschland gewinnt Krimi gegen Polen

In der stimmungsvollen Frankfurter Eissporthalle entwickelte sich schnell ein Duell auf Augenhöhe. Die Polen Krzysztof Ratajski und Krzysztof Kciuk, die in der Gruppenphase mit einem Average von 118,10 Punkten den Doppel-Rekord gebrochen hatten, verlangten WM-Halbfinalist Clemens und Schindler alles ab. In der nervenaufreibenden Schlussphase verwandelte Clemens auf der Doppel-1 den vierten Matchdart.

Clemens und Schindler gehören bei dem mit insgesamt 450.000 Pfund (rund 526.000 Euro) dotierten Turnier zum Kreis der Geheimfavoriten. In der Vorrunde hatten die beiden besten Profis aus Deutschland bei ihren Siegen über Hongkong (4:0) und Japan (4:0) kein einziges Leg abgegeben.

Entscheidung fällt am Sonntag

Vor den Deutschen waren bereits die Favoriten England, Schottland, Wales sowie Titelverteidiger Australien ins Viertelfinale eingezogen. Zudem schaltete Belgien die Niederlande, die ohne Michael van Gerwen antreten muss, aus. Zu den acht verbleibenden Mannschaften gehören mit Frankreich und Schweden auch zwei Überraschungen.

Die Viertelfinals, Halbfinals sowie das Finale werden am Sonntag ausgespielt.