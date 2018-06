Radsport in Südhessen? Da hat eigentlich immer Algis Oleknavicius seine Finger im Spiel. Auch die Deutschen Meisterschaften am Wochenende organisiert der 70 Jahre alte Ex-Profi. Doch danach soll Schluss sein.

Es ist eine Reise zurück in die Vergangenheit, wenn sich Algis Oleknavicius auf sein altes Rennrad schwingt. Sein Outfit: Originalgetreu mit Wolltrikot und Sturzring. Das Rad: aus Stahl mit Rahmenschaltung. Die Strecke: Das Rennen rund um den Jägersburger Wald im südhessischen Einhausen (Bergstraße).

Genauso startete Algis Oleknavicius 1974 als 27-Jähriger in das Rennen, das er selbst ins Leben gerufen hatte - und er gewann es. "Da war die Hölle los, die Leute hatten noch nie ein Radrennen vor der eigenen Haustür erlebt. Und dann hat auch noch ihr Nachbar, also ich, gewonnen", erinnert sich der großgewachsene und noch immer drahtige "Olek", wie in alle hier nennen.

Noch fit mit 70

In Einhausen ist Olek eine bekannte Person. Klar, als Profi holte er insgesamt neun Deutsche Meistertitel, trat bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen an. "Seine Tempohärte war enorm, er konnte ewig lang mit hohem Tempo fahren", erzählt Willi Altig, Bruder des legendären Rudi Altig und früher Trainer von Oleknavicius.

Die Trikots von damals passen "Olek" noch immer – und das mit 70. Doch mittlerweile fährt er keine Rennen mehr, er organisiert sie – wie jetzt die Deutschen Meisterschaften, die an diesem Wochenende rund um den Jägersburger Wald stattfindet. In Zeiten knapper Kassen verlangt so etwas nach vielen guten Freunden und Sponsoren. Ohne sie wäre eine Deutsche Meisterschaft nicht durchführbar.

Das Ende... oder doch nicht?

Bild © hr

Neben Absprachen mit Polizei, Rettungsdienst und Streckenposten ist etwa auch die Beschilderung ein ganz wichtiges Thema. Über 500 Schilder müssen aufgestellt werden, damit die Zuschauer und die Stars wie Tony Martin den richtigen Weg finden. Der in Eschborn aufgewachsene mehrfache Zeitfahrweltmeister ist der Topfavorit im Kampf gegen die Uhr am Freitag.

Der Erfurter Weltklassesprinter Marcel Kittel will beim Hauptrennen am Sonntag gewinnen. Aber auch John Degenkolb aus Oberursel ist ein Sieg zuzutrauen. Der Kurs rund um den Jägersburger Wald ist zwar flach, aber die Autobahnbrücke kurz vor dem Ziel sollte man nicht unterschätzen.

"Mein Tipp: hier wird eine Vorentscheidung fallen", sagt Oleknavicius - und schiebt nach: "Aber daneben gibt es noch eine echte und zwar persönliche Entscheidung, denn das hier werden meine letzten großen Meisterschaften sein." Dabei lächelt "Olek" und kaum einer will das glauben. Denn wenn im August die Deutschlandtour in Lorsch Station macht, hat er seine Finger natürlich auch wieder im Spiel.