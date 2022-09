Nach dem furiosen Sieg beim DEL-Comeback in Wolfsburg setzt es für die Löwen Frankfurt am 2. Spieltag eine bittere Heimpleite. Die Hessen führen bereits nach dem ersten Drittel mit drei Toren, danach geht alles schief.

Die Löwen Frankfurt haben am Sonntag eine äußerst schmerzhafte Heim-Niederlage in der DEL kassiert. Der Aufsteiger, der noch am Freitag einen 0:2-Rückstand bei den Grizzlys Wolfsburg in einen 5:2-Sieg gedreht hatte, erlebte vor heimischem Publikum gegen die Fischtown Pinguins fast das genaue Gegenteil.

Nachdem Dominik Bokk, Carter Rowney und Brett Breitkreuz die Bornheimer bereits im ersten Drittel mit 3:0 in Führung geschossen hatten, drehten die Gäste aus Bremerhaven auf und gewannen die Partie noch mit 4:3. Den entscheidenden Treffer erzielte Nicholas Jensen knapp zwei Minuten vor der Schlusssirene.