Den prestigeträchtigen Abschluss-Sieg auf dem Champs Elysee hat John Degenkolb um Haaresbreite verpasst. Dennoch zog der Oberurseler ein begeistertes Fazit der Tour de France. Jetzt warten auf den Radprofi gleich drei Termine in Hessen.

Das Wichtigste vorweg: Geraint Thomas hat die Tour de France 2018 gewonnen. Der Waliser vom Team Sky machte den größten Erfolg im Radsport am Sonntag auf der letzten Etappe nach Paris perfekt. Tagessieger wurde der Norweger Alexander Kristoff. Er setzte sich im Sprint knapp gegen den Oberurseler John Degenkolb durch.

"Es war ein guter Sprint von mir und der ganzen Mannschaft, die es top vorbereitet hat", sagte Degenkolb im Ersten. "Ich habe alles rausgelassen." Kristoff sei an diesem Tag einfach ein wenig schneller gewesen, das müsse man akzeptieren: "Es hat nicht viel gefehlt, aber es hat ein bisschen gefehlt."

Degenkolb zieht Bilanz: "Riesen-Tour"

Das Gefühl, hinter Kristoff die Ziellinie zu überqueren, kennt Degenkolb aus leidiger Erfahrung. Beim Heimrennen des Oberurselers, dem Frankfurter Radklassiker, ist der Norweger so etwas wie der Abonnement-Sieger. In den vergangenen vier Rennen stand Kristoff jeweils ganz oben auf dem Podium. In diesem Jahr jedoch fiel das Duell Degenkolb/Kristoff aus, weil der Hesse wegen einer Knieverletzung gepasst hatte.

Trotz der verpassten Kür in Paris zog Degenkolb ein überragendes Tour-Fazit für sich. Bei der 105. Auflage der Frankreich-Rundfahrt feierte der 29-Jährige in diesem Jahr seinen Premieren-Etappensieg – ausgerechnet in der von vielen Profis gefürchteten "Hölle des Nordens" in Roubaix.

"Es war definitiv ein großes Highlight", bilanzierte Degenkolb, der von einer "Riesen-Tour" sprach. "Ich bin glücklich, dass mich alle zuhause vorm Fernseher und hier an der Strecke so gepusht haben."

Drei Heimattermine in einer Woche

Ein Wiedersehen mit Degenkolb gibt es übrigens schon am Dienstag. Zwei Tage nach dem Tour-Ende schwingt er sich beim Grand Prix im südhessischen Bürstadt in den Sattel. Am Sonntag steht dann das Kurpark-Rennen in Bad Homburg auf dem Terminkalender des 29-Jährigen. Zwischendurch wird es nochmal feierlich: Am Donnerstag will die Stadt Oberursel ihren Rad-Helden offiziell empfangen.