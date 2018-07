Nach seinem Etappensieg bei der Tour de France führt John Degenkolb auch das deutsche Aufgebot bei den Europameisterschaften in Glasgow an. Ein anderer Hesse muss für die European Championships dagegen passen.

Das deutsche Aufgebot bei der Rad-EM in Glasgow wird von Tour-de-France-Etappensieger John Degenkolb angeführt. Das sagte Verbands-Sportdirektor Patrick Moster der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag. Bei den zeitgleich mit weiteren sechs Sportarten ausgetragenen European Championships schickt der Bund Deutscher Radfahrer eine achtköpfige Mannschaft an den Start. Die weiteren Fahrer für die Straßenrennen und das Einzelzeitfahren am 5., 8. und 12. August seien noch nicht fix.

Maximilian Schachmann aus Berlin soll im Zeitfahren einer der beiden deutschen Athleten sein, nachdem der viermalige Weltmeister Tony Martin bei der Tour mit einem Wirbelbruch ausgestiegen war. Neben Degenkolb erwarten die Veranstalter weitere Stars, allen voran den dreimaligen Weltmeister Peter Sagan aus der Slowakei, der bei der aktuellen Tour schon drei Etappen gewonnen hat.