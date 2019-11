Eduard Lewandowski unterlag mit den Löwen in einem spektakulären Duell.

17 Tore! Löwen-Niederlage bei Schützenfest in Bayreuth

Die Löwen Frankfurt haben am Freitag ein spektakuläres Spiel in Bayreuth verloren. Auch der EC Bad Nauheim konnte keine Punkte holen - anders die Kassel Huskies gegen Ravensburg.

Die Kassel Huskies haben sich am Freitagabend vor 2.854 Zuschauern gegen die Ravensburg Towerstars mit 3:1 durchgesetzt. Die Nordhessen drehten dabei einen Rückstand und sorgten erst im letzten Drittel für die Entscheidung. Es reichte somit für die Schlittenhunde, die mit 49 Punkten die Tabelle der DEL 2 weiter anführen.

Eine Niederlage kassierte der EC Bad Nauheim. Mit 3:5 verloren die Roten Teufel gegen Kassel-Verfolger Heilbronn und verpassten damit den Sprung in die Top drei. Eine irre Partie mit 17 Toren erlebten die Löwen Frankfurt in Bayreuth einen wilden Ritt. Nach zwischenzeitlicher 6:5-Führung unterlagen die Frankfurter am Ende noch mit 7:10 bei den Tigers.