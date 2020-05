Allrounder Huba Sekesi bleibt ein weiteres Jahr beim EC Bad Nauheim.

Wie die Wetterauer am Sonntag bekannt gaben, wird der vom Stürmer zum Verteidiger umgeschulte 26-Jährige ein weiteres Jahr bei den Roten Teufeln bleiben. Sekesi, der in der vergangenen Saison sämtliche 54 Spiele absolvierte, sagte: "Ich freue mich erneut ein Teil der Roten Teufel zu sein. Mit einem weiteren Jahr steigen natürlich auch die Erwartungen an mich sowie die Verantwortung im Team, aber ich bin bereit diese Herausforderungen anzunehmen."