Die Kassel Huskies sind ihrer Favoritenrolle im Heimspiel gegen Ravensburg gerecht geworden. Die hessischen Vertreter EC Bad Nauheim und Löwen Frankfurt holten hingegen keine Punkte.

Die Kassel Huskies haben sich am Freitagabend vor 2.854 Zuschauern gegen die Ravensburg Towerstars mit 3:1 durchgesetzt. Die favorisierten Nordhessen drehten dabei einen Rückstand und sorgten erst im letzten Drittel für die Entscheidung. Es reichte somit für die Schlittenhunde, die mit 49 Punkten die Tabelle der DEL 2 weiter anführen.

Die Heilbronner Falken bleiben aber weiter in Schlagdistanz. In einem engen Duell setzte sich der Tabellenzweite mit 5:3 gegen EC Bad Nauheim durch. Das Team aus dem Wetteraukreis verpasste somit den Sprung in die Top drei. Die Löwen Frankfurt erlebten in Bayreuth einen wilden Ritt. Nach zwischenzeitlicher 6:5-Führung unterlagen die Frankfurter am Ende noch mit 7:10 bei den Tigers.