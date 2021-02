Die Kassel Huskies sind nicht aufzuhalten. Der Tabellenführer aus Nordhessen gewann auch gegen Crimmitschau am Sonntagabend. Auch Frankfurt gewann, Bad Nauheims befindet sich im freien Fall.

Die Kassel Huskies sind weiterhin das Nonplusultra in der DEL 2. Ihr Heimspiel am Sonntagabend gegen die Eispiraten Crimmitschau gewannen die Nordhessen souverän mit 6:3. Die Huskies ziehen damit weiterhin einsam ihre Kreise an der Tabellenspitze und haben nun schon 17 Punkte mehr als der Tabellenzweite aus Bietigheim.

Die Löwen Frankfurt konnten am Sonntagabend ebenfalls einen Sieg einfahren. Gegen den EHC Freiburg gewannen die Hessen mit 4:3 in der Overtime und liegen nun auf Tabellenplatz vier. Dabei hätten die Löwen bereits in der regulären Spielzeit gewinnen können, kassierten aber in den letzten drei Minuten des dritten Drittels zwei Tore.

Bad Nauheim jetzt Tabellenletzter

Der EC Bad Nauheim hingegen setzte seinen Negativtrend fort und verlor gegen die Lausitzer Füchse mit 2:3. Durch den Sieg der Heilbronner Falken in Ravesburg sind die Roten Teufel nun sogar Tabellenletzter.