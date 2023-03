Die Kassel Huskies und der EC Bad Nauheim sind in den DEL-2-Playoffs weiter nicht zu stoppen. Beide brauchen nur noch zwei Siege, um ins Halbfinale einzuziehen.

Die Kassel Huskies haben am Freitagabend den nächsten Schritt Richtung Playoff-Halbfinale gemacht. Die Nordhessen setzten sich bei den Lausitzer Füchsen mit 2:1 durch und liegen in der Best-of-Seven-Serie nun mit 2:0 vorn. Bei den Füchsen gerieten die Schlittenhunde 0:1 in Rückstand, doch Joel Lowry und Joel Keussen drehten die Partie im zweiten Drittel.

Noch knapper war es beim EC Bad Nauheim, der in der Viertelfinal-Serie gegen den ESV Kaufbeuren ebenfalls mit 2:0 vorne liegt. Lange Zeit stand es am Freitagabend 3:3. Im Schlussdrittel stellten Daniel Weiß und Taylor Vause dann noch auf 5:3 für die Hausherren.