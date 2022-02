Die Kassel Huskies sind das Team der Stunde in der DEL 2. Die Kufencracks aus Nordhessen fegen mit einer Rumpftruppe über die Liga hinweg. Nun erwischte es auch den Rivalen aus Frankfurt.

Die Kassel Huskies sind trotz Corona-Problemen in der DEL2 derzeit nicht zu stoppen. Nachdem die Schlittenhunde am Donnerstag bereits das Hessen-Duell gegen den EC Bad Nauheim gewonnen hatten, verließen die Nordhessen nun auch bei den Löwen Frankfurt das Eis als Gewinner. Am Samstag siegten die Huskies mit 5:3 beim großen Rivalen. Beide Teams liegen auf Playoff-Kurs.

Einen 3:2-Heimsieg feierte Bad Nauheim zeitgleich gegen Bayreuth. Nach einer Zwei-Tore-Führung konnten die Gäste im Schlussdrittel zwar ausgleichen, doch Christoph Körner machte den Erfolg für die Roten Teufel perfekt.

