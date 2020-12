Bittere Nachricht für die Kassel Huskies: Michael Christ wird den Schlittenhunden mit einer Fußverletzung rund sechs Wochen fehlen.

Michael Christ hatte sich am Donnerstag im Training verletzt und wird lange ausfallen. Dies meldeten die Kassel Huskies am Freitagnachmittag. Nach Untersuchung in der orthopädischen Praxisklinik Baunatal wurde eine schwerere Fußverletzung festgestellt, die Christ für rund sechs Wochen zum Zuschauen verdammt. In den kommenden Wochen wird der Stürmer nun konservativ beim langjährigen Huskies-Partner in Baunatal behandelt.