Das hessische Halbfinal-Derby in der DEL 2 ist weiter offen: Die Kassel Huskies wehren den ersten Matchball von Bad Nauheim ab und melden sich im Kampf um den Finaleinzug zurück. Weiter geht's am Montag.

Die Kassel Huskies haben das vorzeitige Aus im Playoff-Halbfinale der DEL2 am Samstag noch einmal abgewendet. Die Nordhessen gewannen in eigener Halle mit 2:1 gegen den EC Bad Nauheim und verkürzten in der Best-of-Seven-Serie damit auf 2:3. Nauheim fehlt also weiter ein Sieg zum Finaleinzug, Kassel müsste zweimal gewinnen.

Die Tore für die Schlittenhunde erzielten Tristan Keck und James Arniel. Der Anschlusstreffer durch Jordan Hickmott im letzten Drittel sorgte noch einmal für Spannung, änderte am Huskies-Sieg aber nichts mehr. Spiel sechs steigt am Montag (18.30 Uhr) in Bad Nauheim.