Die Löwen Frankfurt haben den Vertrag mit Routinier Eduard Lewandowski verlängert.

Wie der DEL2-Club am Mittwoch mitteilte, unterschrieb der Angreifer einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2021. "Ich spiele einfach sehr gern bei den Löwen", sagte er. "Ich will dabei helfen, dass wir mit den Löwen dahin kommen, wo das Frankfurter Eishockey meiner Meinung nach hingehört - in die DEL."