Die Löwen Frankfurt haben zwei von vier Finalspiel-Siegen in der DEL 2 in der Tasche. Bei den Ravensburg Towerstars taten sich die Hessen am Montag aber ungleich schwerer als noch im ersten Aufeinandertreffen.

Den Löwen Frankfurt fehlen nur noch zwei Siege für die Meisterschaft in der DEL2 und dem damit verbundenen Aufstieg in die erste Liga. Die Hessen gewannen am Ostermontag das zweite Finalspiel bei den Ravensburg Towerstars mit 3:1 und führen damit in der Best-of-Seven-Serie mit 2:0. Spiel 3 findet am Mittwoch (19.30 Uhr) wieder in Frankfurt statt.

Anders als im ersten Final-Spiel, das die Frankfurter klar mit 7:0 gewannen, taten sich die Hessen vor 3.418 Fans in Ravensburg schwerer. Nach dem ersten Drittel führten die Löwen mit 2:1. Gegen druckvolle Gastgeber mussten sie dann aber lange zittern. Erst eineinhalb Minuten vor Schluss sorgte Rylan Schwartz mit einem Empty Net Goal für die Entscheidung.

DEL2-Playoffs Sieben Treffer! Löwen Frankfurt überrollen Ravensburg Die Löwen Frankfurt wollen Geschichte schreiben und in die DEL aufsteigen. Der erste Schritt wurde mit einem deutlichen Heimsieg gegen die Ravensburg Towerstars geschafft. Zum Artikel