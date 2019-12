Die Löwen Frankfurt haben ein spektakuläres Winter-Derby gegen den EC Bad Nauheim im Penaltyschießen für sich entscheiden können.

Es war ein Event Game, das den hessischen Eishockey-Fans noch lange im Gedächtnis bleiben wird. Vor über 15.000 Zuschauern im zur Eis-Arena umgewandelten Offenbacher Fußballstadion Am Bieberer Berg, boten die beiden hessischen DEL2-Schwergewichte EC Bad Nauheim und die Löwen Frankfurt von Beginn an alles, was diesen Sport so besonders macht. Am Ende hatten die Löwen im von viel Rahmenprogramm begleiteten Derby die Nase mit 3:2 nach Penaltyschießen vorn.

Die zahlreichen Zuschauer bekamen an diesem Samstagabend in Sachen Unterhaltung ein Rundum-Sorglos-Paket geboten. Es war gerade mal eine Minute gespielt, da lag der Puck bereits zum ersten Mal im Netz. Frankfurts Marius Erk hatte die Kurstädter nach Assist von Roope Ranta kalt erwischt und die frühe Führung erzielt. Ein Tor, das dem Spiel sichtlich gut tat. In der Folge entwickelte sich eine intensive Partie, in der Bad Nauheim noch im ersten Drittel zum verdienten Ausgleich durch Andreas Pauli kam (17.).

Ranta mit Zaubertor

Nach einem torlosen zweiten Drittel wiederholten die Löwen Frankfurt im dritten Drittel ihren Blitzstart. Nach nur 26 Sekunden erzielte Roope Ranta mit einem absoluten Traumtor die erneute Führung (41). Doch die Kurstädter kamen ein zweites Mal zurück. Nachdem Kyle Gibbons' Ausgleichstreffer noch wegen Torverschiebens annuliert wurde, machte es Andrej Bires wenig später besser (48.). 2:2.

Als auch die Overtime keinen Sieger brachte, ging es ins Penaltyschießen. Und dort wurde Löwen-Keeper Jimmy Hertel zum Held, als er den entscheidenden Penalty von Bad Nauheims Top-Torschütze Bires hielt. Und dem hessischen Winterderby so den dramatischen Abschluss bescherte, den das Spiel verdiente.