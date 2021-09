Die geplanten Testspiele der Löwen Frankfurt und Kassel Huskies fallen coronabedingt aus.

Das für den Freitagabend angesetzte Heim-Testspiel der Löwen Frankfurt gegen den EV Landshut muss wegen mehrerer Corona-Fälle im Team der Hessen abgesagt werden. Auch die Partie am Sonntag, den 12.09.2021, in Freiburg wird nicht stattfinden. Wie die Hessen bekanntgaben, befinden sich die Betroffenen in häuslicher Quarantäne, es gehe ihnen bis auf leichte Symptome gut, da sie geimpft waren. Das sportliche Team der Löwen befindet sich trotzdem vorsorglich vollständig in Quarantäne.

Auch das für Freitagabend geplante Testspiel der Kassel Huskies bei den Hannover Scorpions muss aufgrund von positiven Corona-Befunden im Team der Scorpions abgesagt werden. Die Huskies bestreiten somit am Sonntag (12.09., 18 Uhr) bei den Herforder Ice Dragons das erste Testspiel der Saisonvorbereitung.