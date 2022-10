Die Löwen Frankfurt haben in der DEL einen knappen Sieg gefeiert. Dreimal konnte der Gegner aus Düsseldorf ausgleichen - beim vierten Mal nicht mehr. In der DEL2 ging es für beide hessische Teams in die Verlängerung.

Die Löwen Frankfurt haben in der DEL am Freitag nach einer wilden Partie einen Heimsieg gefeiert. Gegen Düsseldorf gewannen die Hessen am Ende mit 4:3. Dreimal konnten die Gäste aus dem Rheinland die Führung der Löwen ausgleichen - nicht aber beim vierten Mal. Brendan Ranford traf wenige Minuten vor Schluss zum umjubelten Siegtreffer.

In der DEL2 mussten ging es für beide hessischen Teams in die Verlängerung. Bad Nauheim konnte sich dabei in Selb in der Overtime durchsetzen, die Kassel Huskies gewannen im Shootout vor heimischer Kulisse gegen die Heilbronner Falken.