Sieg in Nürnberg

Die Löwen Frankfurt haben ein weiteren Schritt in Richtung Playoffs getan. Beim Auswärtsspiel in Nürnberg brachte ein starkes zweites Drittel die Hessen auf die Erfolgsspur.

Die Löwen Frankfurt dürfen weiter von den Playoffs in der DEL träumen. Die Hessen gewannen am Freitagabend beim Tabellenneunten aus Nürnberg deutlich mit 6:1 und liegen damit einen Spieltag vor Ende der regulären Saison auf Rang 10. Alleine im zweiten Drittel gelangen den Frankfurtern vier Treffer. Gewinnen die Löwen am Sonntag gegen die Augsburger Panther vor heimischer Kulisse, ist die Playoff-Teilnahme für die Frankfurter perfekt.

Ebenfalls die Playoffs gesichert hat sich in der DEL2 der EC Bad Nauheim. Die Roten Teufel gewannen in der Overtime gegen Crimmitschau mit 3:2. Einen Sieg fuhren auch die Kassel Huskies ein. Sie gewannen bei den Selber Wölfen mit 4:2.