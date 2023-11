Die Löwen Frankfurt haben sich einen Erfolg in Bremerhaven erkämpft und dabei eine eindrucksvolle Serie des Gegners beendet.

Die Löwen Frankfurt haben am Sonntag in der DEL einen Auswärtssieg eingefahren: Die Hessen gewannen in Bremerhaven mit 4:0. Die Gastgeber hatten zuvor neun Spiele in Folge gewonnen und waren als Tabellenzweiter in die Partie gegangen.

Deutliches Resultat durch Empty-Net-Goals

In einem umkämpften Eishockeyspiel brachte Markus Schweiger die Löwen im ersten Drittel in Führung. Cam Brace legte im letzten Drittel noch einen drauf. Bremerhaven lief weiter an, aber in den letzten Minuten konnten erneut Brace sowie Eugen Alanov durch Empty-Net-Goals das Ergebnis für die Löwen noch nach oben schrauben.

In der DEL2 sind am Abend noch die Kassel Huskies in Freiburg und der EC Bad Nauheim gegen Krefeld im Einsatz.