Die Löwen Frankfurt haben in der DEL die Eisbären aus Berlin besiegt. Die Tore in der Begegnung fielen dabei erst spät - mit dem besseren Ende für die Hessen. In der DEL2 feierten die Kassel Huskies derweil einen wichtigen Sieg.

Die Löwen Frankfurt haben in der DEL am Sonntag einen umkämpften Sieg gefeiert. Die Hessen besiegten die Eisbären Berlin am Ende in der Overtime mit 2:1. Lange blieb die Partie in der Eissporthalle ohne Tore, erst in der 48. Minute brachte Giovanni Fiore die Gäste aus der Hauptstadt in Führung.

Die Löwen schlugen aber handgestoppte zwölf Sekunden vor dem Ende der Partie durch Dylan Wruck zurück und erzwangen eine Overtime. Dort sorgte David Elsner dann für die Entscheidung in dieser spannenden Begegnung. Die Löwen bleiben im Mittelfeld der Tabelle.

Huskies mit wichtigem Sieg

Die Kassel Huskies haben in der DEL2 derweil zurück in die Erfolgsspur gefunden. Nach zwei Niederlagen in Serie gewannen die Nordhessen am Sonntag ihre Heimpartie gegen gegen die Eispiraten aus Crimmitschau klar mit 4:1. Die Schlittenhunde bleiben Tabellenführer in der DEL2.