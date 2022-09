Die Löwen Frankfurt verlieren in Berlin in der Overtime.

Die Löwen Frankfurt zeigen bei Meister Eisbären Berlin das nächste DEL-Spektakel und sichern sich nach 0:4-Rückstand zumindest einen Punkt. Kassel und Nauheim sind am Abend in der DEL2 im Einsatz.

Löwen verlieren in Berlin nach Verlängerung

Die Löwen Frankfurt haben am Sonntag einen Punkt bei Meister Eisbären Berlin ergattert. Die Bornheimer lagen nach zwei Dritteln zwar bereits mit 0:4 zurück, nach einem furiosen letzten Drittel mit vier Frankfurter Treffern ging es aber tatsächlich noch in die Overtime. Dort gelang dann Julian Melchiori das entscheidende Tor zum 5:4 für die Hausherren.

Die Torschützen für die Löwen, die auf Platz acht der DEL-Tabelle stehen, waren Magnus Eisenmenger, Dylan Wruck und zweimal Brett Breitkreuz.

Kassel und Nauheim am Abend im Einsatz

In der DEL2 sind am Sonntagabend noch die Kassel Huskies und der EC Bad Nauheim im Einsatz. Die noch sieglosen Roten Teufel treten in Ravensburg an, Kassel empfängt Regensburg.