Die Löwen Frankfurt haben den Deutsch-Kanadier Chad Nehring und den US-Amerikaner Jerry D‘Amigo verpflichtet.

Das teilte der Erstligist am Montag mit. Damit reagierten die Hessen auf die längerfristigen Ausfälle der Offensivspieler Brendan Ranford und Rylan Schwartz. "Beide Spieler sind vielseitig einsetzbar und werden uns viel frische Energie als auch einiges an weiterer DEL-Erfahrung bringen", sagte Sportdirektor Franz-David Fritzmeier. Der 35-jährige Nehring spielte in Deutschland für die Fischtown Pinguins, die Düsseldorfer EG und die Augsburger Panther. D'Amigo war in der vergangenen Saison bei der Düsseldorfer EG engagiert. Der 31 Jahre alte Neuzugang bestritt in der DEL 153 Partien.