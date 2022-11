In der DEL durften die Löwen Frankfurt in Wolfsburg spät jubeln. In der DEL2 mussten die Roten Teufel nach einer langen Siegesserie eine Niederlage hinnehmen, während die Kassel Huskies einen Sieg feierten.

Die Löwen Frankfurt haben am Freitag in der DEL einen wahren Penalty-Krimi in Wolfsburg gewonnen. Nach der regulären Spielzeit stand es 1:1, auch die Verlängerung brachte keine Entscheidung. Im anschließenden Penalty-Schießen scheiterte zum Abschluss der Wolfsburger Tyler Morley an Löwen-Keeper Jake Hildebrand.

In der DEL2 hat der EC Bad Nauheim nach fünf Siegen in Folge wieder eine Niederlage hinnehmen müssen. Die Roten Teufel verloren gegen Weißwasser mit 2:3. Einen Sieg feierten hingegen die Kassel Huskies. Die Schlittenhunde gewannen in Freiburg mit 4:2.