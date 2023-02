Derby-Sieg für die Löwen: Die Frankfurter haben in der DEL die Adler Mannheim in einer spannenden Partie besiegt. In der DEL2 gab es für die Kassel Huskies einen deutlichen Erfolg.

Die Löwen Frankfurt haben in der DEL das Derby gegen die Adler Mannheim gewonnen. Die Hessen besiegten den Tabellendritten am Sonntag mit 3:2. Für die Frankfurter, die den Klassenerhalt bereits geschafft haben, war es der erste Sieg im vierten Spiel der Saison gegen die Mannheimer.

Die Kassel Huskies haben in der DEL2 derweil einen Kantersieg gefeiert. Die Schlittenhunde gewannen in Bayreuth locker mit 5:1. Eine Niederlage gab es hingegen für den EC Bad Nauheim. Die Roten Teufel verloren gegen Kaufbeuren mit 2:3.