Bild © Imago Images

Die Krise der Löwen Frankfurt in der DEL verschärft sich weiter. In München verloren die Hessen das zehnte Spiel in Folge.

Die Löwen Frankfurt kommen in der DEL einfach nicht auf die Beine. Die Hessen verloren am Sonntagnachmittag bei Red Bull München mit 1:2 und kassierten damit die zehnte Niederlage in Folge.

Joseph Cramarossa hatte die Löwen im ersten Drittel noch in Führung gebracht, bevor die Münchner das Spiel im zweiten Drittel zu ihren Gunsten drehten. Die Hessen stehen mit 39 Punkten auf dem drittletzten Tabellenplatz.