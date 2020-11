Der EC Bad Nauheim hat seine starke Form bestätigt. In der Nachholpartie des 3. Spieltags besiegten die Hessen den Konkurrenten aus Bayreuth.

Der EC Bad Nauheim hat seine starke Form bestätigt und am Dienstagabend gegen die Bayreuth Tigers den dritten Sieg in Serie eingefahren. Das Team aus dem Wetteraukreis belegt mit nach dem 4:1 mit zehn Punkten somit den fünften Rang und setzt sich aktuell in der Spitzengruppe fest.