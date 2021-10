Der EC Bad Nauheim hat den Löwen Frankfurt die zweite Saisonniederlage beigebracht. Die Kassel Huskies jubelten in der Overtime.

Überraschung in der DEL2 am Freitagabend: Der EC Bad Nauheim hat das Derby bei den Löwen Frankfurt knapp mit 3:2 gewonnen. In einem engen und hitzigen Spiel hatte Maximilian Faber das Heimteam schnell in Führung gebracht, Jordan Hickmott konnte aber noch im ersten Drittel ausgleichen.

Fabian Herrmann brachte die Gäste anschließend mit 2:1 in Front, Pierre Preto holte das Heimteam mit seinem 2:2 zurück ins Spiel. Im letzten Drittel machte dann Taylor Vause den Auswärtssieg perfekt, der zugleich die zweite Saisonniederlage für Liga-Primus Frankfurt bedeutete. Am vergangenen Sonntag hatten die Löwen in Bayreuth verloren.

Trivino lässt Kassel jubeln

Die Kassel Huskies feierten einen Sieg in der Overtime: Gegen Kaufbeuren lagen sie im Laufe des ersten Drittels durch Jamie MacQueen und Tim Lucca Krüger mit 2:0 vorne, verspielten diesen Vorsprung allerdings. Corey Trivino brachte die Nordhessen mit seinem Ausgleich zum 3:3 zunächst in die Overtime und besorgte dort auch den Siegtreffer.