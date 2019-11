Bad Nauheim jubelt in Frankfurt - Huskies siegen

Im hessischen Duell der zweiten Eishockey-Liga gibt es mit dem EC Bad Nauheim einen klaren Sieger. Die Kassel Huskies holen sich derweil die Tabellenführung zurück.

Der EC Bad Nauheim hat das Spiel bei den Löwen Frankfurt in der DEL2 am Freitagabend mit 5:2 gewonnen. Bis zu Beginn des dritten Drittels war die Partie mit 2:2 ausgeglichen, dann sorgten Andrej Bires, Mick Köhler und Manuel Strodel mit ihren Treffern innerhalb von wenigen Minuten für die Entscheidung.

Die Kassel Huskies gewannen ihr Auswärtsspiel in Crimmitschau mit 4:1 und holten sich damit die Tabellenführung zurück, weil Konkurrent Heilbronn in Landshut patzte. Dahinter schob sich Bad Nauheim an Frankfurt vorbei auf Platz drei.