In der DEL2 läuft es für die hessischen Vereine alles andere als rund: Der EC Bad Nauheim bringt eine Führung nicht über die Zeit und die Kassel Huskies verspielen früh ihre Siegchancen.

Der EC Bad Nauheim hat in der DEL2 am Mittwochabend eine Niederlage kassiert: Gegen Heilbronn ging es bis ins Penaltyschießen, nachdem es nach der regulären Spielzeit plus Verlängerung 2:2 gestanden hatte - zwischenzeitlich hatten die Hessen gar 2:1 geführt.

Im Shootout hatten die Gäste dann die besseren Nerven. Der ECN verpasste es damit, in der Tabelle an den Löwen Frankfurt vorbeizuziehen, die sich aktuell in einer Corona-Zwangspause befinden.

Huskies früh 0:4 zurück

Nicht zu holen gab es für die Kassel Huskies: Die Nordhessen lagen schon zu Beginn des zweiten Drittels 0:4 in Crimmitschau zurück. Am Ende stand eine 1:5-Niederlage für die Schlittenhunde, die in der Tabelle weiterhin Platz fünf belegen.