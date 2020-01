Kein Jubel bei den hessischen Teams am Freitagabend: Die Löwen Frankfurt und der EC Bad Nauheim unterliegen in der regulären Spielzeit, die Kassel Huskies nach 2:0-Führung in der Overtime.

Der Negativlauf der Löwen Frankfurt geht weiter. Die Mannschaft von Trainer Matti Tiilikainen unterlag am Freitagabend deutlich bei den Lausitzer Füchsen mit 3:6. Es war die dritte Niederlage in Folge für die Frankfurter in der DEL2.

Keine hessischen Sieger in der DEL2

Auch der EC Bad Nauheim musste sich geschlagen geben: Vor heimischem Publikum unterlag das Team aus der Wetterau dem Tabellen-Schlusslicht Eispiraten Crimmitschau mit 4:6. Die Kassel Huskies holten zwar einen Zähler, erlebten aber einen bitteren Spieverlauf gegen den EV Landshut, der einen 0:2-Rückstand drehte und in der Overtime 3:2 gewinnen konnte.