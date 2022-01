Brett Breitkreuz kehrt zu den Löwen Frankfurt zurück. Das gab der Eishockey-Zweitligist am Donnerstag bekannt.

Breitkreuz, der zwischen 2015 und 2019 bereits für die Löwen auf dem Eis stand, wird am Montag in Frankfurt erwartet. In den vergangenen beiden Saisons hatte der Angreifer für die Bietigheimer Steelers gespielt.