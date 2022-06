Die Kassel Huskies und der EC Bad Nauheim haben die Lizenz für die kommende DEL2-Saison erhalten.

Das teilte die Ligaleitung am Donnerstag mit. Der Spielplan soll Mitte Juli bekanntgegeben werden. Nicht mehr dabeisein werden die Löwen Frankfurt, die in die DEL aufgestiegen sind. Derweil haben die Huskies am Donnerstag zwei Neuverpflichtungen bekanntgegeben.

Mit Tomas Sykora und Darren Mieszkowski wechseln zwei Stürmer zum ECK, die in der vergangenen Saison noch für die Löwen aktiv waren. In Bremerhaven sammelte Sykora zudem zwei Jahre lang DEL-Erfahrung.