Die Kassel Huskies haben gleich drei Neuzugänge verkündet.

Wie der Eishockey-Zweitligist am Donnerstag mitteilte, schließen sich Pierre Preto, Lars Reuß und Alex Ahlroth den Schlittenhunden an. Preto wechselt von den Löwen Frankfurt zu den Nordhessen, Reuß spielte in der vergangenen Saison bei den Selber Wölfen und Ahlroth war zuletzt in der Oberliga bei den Memmingen Indians aktiv.