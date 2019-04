Eishockey-Zweitligist EC Bad Nauheim hat den Vertrag mit Center Zach Hamill für die kommende Saison 2019/20 verlängert.

Das teilten die Wetterauer am Dienstag mit. In der auslaufenden Saison markierte Hamill in 38 Spielen 41 Scorerpunkte (elf Tore/30 Assists). Der 30 Jahre alte Kanadier spielt seit November 2018 für Bad Nauheim.