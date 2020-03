Torwart Felix Bick und die Roten Teufel aus Bad Nauheim müssen in der DEL2 in die Pre-Playoffs.

Torwart Felix Bick und die Roten Teufel aus Bad Nauheim müssen in der DEL2 in die Pre-Playoffs. Bild © Imago Images

EC Bad Nauheim muss in Pre-Playoffs

In der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL2) hat der EC Bad Nauheim den direkten Einzug in die Playoffs verpasst. Bei den Löwen Frankfurt gibt es derweil einen inoffiziellen Titel zu feiern – trotz einer Niederlage.

Der EC Bad Nauheim hat die direkte Qualifikation fürs Playoff-Viertelfinale verpasst und muss als Tabellensiebter der DEL2-Hauptrunde in die Pre-Playoffs. Grund ist eine 3:5-Heimniederlage der Wetterauer am Sonntag gegen Kaufbeuren. In den Pre-Playoffs trifft der ECN ab kommenden Freitag auf Dresden.

Trotz einer 6:7-Niederlage nach Penaltyschießen in Heilbronn geht der Titel des Hauptrundenmeisters an die Löwen Frankfurt. Zweiter sind nach einem 4:0-Heimsieg gegen Bietigheim die Kassel Huskies. Auf wen beide Teams im Viertelfinale treffen, entscheidet sich in den Pre-Playoffs.