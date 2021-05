Eishockey-Zweitligist EC Bad Nauheim hat den Vertrag mit Huba Sekesi verlängert.

Der 27-Jährige geht somit in seine vierte Saison bei den Wetterauern. "Huba ist ein wichtiger Spieler, in der Kabine und auf dem Eis", sagte Trainer Harry Lange. "Ich plane ihn in der Verteidigung ein. Das haben wir auch so besprochen."