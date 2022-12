Der EC Bad Nauheim ist weiter das Team der Stunde in der DEL2. In Landshut gab es schon den vierten Sieg in Serie. Die Kassel Huskies haben derweil eine Overtime-Niederlage einstecken müssen.

Die Siegesserie des EC Bad Nauheim in der DEL2 hält weiter an. Am Freitagabend gewannen die Roten Teufel in Landshut deutlich mit 7:3. Es war schon der vierte Erfolg in Serie, am vergangenen Sonntag hatte der EC bereits das Hessen-Duell gegen die Kassel Huskies gewonnen. Nauheim ist mittlerweile schon Vierter in der Tabelle.

Der Tabellenführer aus Kassel hat hingegen den nächsten Rückschlag hinnehmen müssen. Die Nordhessen verloren in Weißwasser bei den Lausitzer Füchsen in der Overtime mit 3:4. Die Schlittenhunde bleiben dennoch Tabellenführer in der DEL2.