Harry Lange will mit dem EC Bad Nauheim in die Playoffs

Für den EC Bad Nauheim geht es in die entscheidende Phase der DEL2-Saison. Mindestens Platz sechs und damit die direkte Qualifikation für die Playoffs ist das Ziel – doch das wackelt gerade.

Dass das Gesicht der Roten Teufel sehr unterschiedlich aussehen kann, haben die Bad Nauheimer in dieser Saison bewiesen: Nach schwachem Start in die neue Spielzeit der DEL2 und nur Tabellenrang Zehn nach dem zehnten Spieltag fand der ECN plötzlich zu alter Stärke zurück. Die Folge: Eine Siegesserie, bei der sogar DEL-Absteiger Krefeld auswärts mit 4:1 bezwungen werden konnte.

Ins neue Jahr starteten die Bad Nauheimer wiederum eher schwach und mussten in 2023 zuletzt mehr Niederlagen als Siege verbuchen. Besonders bitter war dabei die Niederlage am Mittwochabend gegen den Tabellennachbarn aus Dresden. Aber Trainer Harry Lange ist zuversichtlich, dass es für den direkten Einzug in die Playoffs reicht.

"Wir versuchen alles, um in den Top sechs zu bleiben"

Aktuell stehen die Bad Nauheimer auf Platz fünf in der Tabelle. Das würde reichen für die direkte Qualifikation für die Playoffs. "Dort in der Tabelle zu bleiben wird aber nicht einfach", gibt Coach Lange mit Blick auf die letzten acht Spieltage gegenüber dem hr-sport zu. "Wir haben derzeit nicht alle Mann an Board und das ist für Bad Nauheim immer schwer."

Mit Kapitän Marc El-Sayed und Tobias Wörle fehlen dem Trainer gleich zwei wichtige Spieler. Und trotzdem "ändert sich das Ziel nicht", so Lange. "Wir versuchen alles, um in den Top sechs zu bleiben."

Umweg über Pre-Playoffs soll vermieden werden

Nur vier Punkte hinter den Roten Teufeln steht in der Tabelle aktuell Landshut. Würden die Nauheimer auf deren Platz sieben abrutschen, müssten sie den Umweg über die Pre-Playoffs gehen.

Um diese Extra-Spiele zu vermeiden, schließt es Trainer und Sportdirektor Lange auch nicht aus, nochmal auf dem Transfermarkt aktiv zu werden. "Mit Verstärkungen kannst du natürlich immer eine Mannschaft aufpäppeln. Ich hoffe, das gelingt uns", so Lange. Weil der Eishockeyclub aus der Wetterau mit seiner Leistung zufrieden ist, hat er erst vor zwei Wochen den Vertrag mit Lange verlängert.

Kassel dominiert an der Spitze

Deutlich entspannter sieht die Situation beim zweiten hessischen Eishockeyclub in der DEL2 aus – den Kassel Huskies. Sie thronen uneinholbar auf Platz eins in der Tabelle. "In der regulären Saison sind sie mit Abstand die beste Mannschaft", gibt sogar Lange zu.

Ein direktes Aufeinandertreffen zwischen Bad Nauheim und Kassel in den Playoffs ist gut möglich. Zu dieser Begegnung kam es auch in der Vorsaison. Mit den besseren Ende für die Nauheimer und dem K.o. für Kassel. Ob das dieses Jahr wieder klappen kann? "Im Sport ist alles möglich", so Lange mit einem Grinsen. Am Freitagabend (20 Uhr) bekommen es die Nauheimer aber erst mal auswärts mit Regensburg zu tun.