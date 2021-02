Die Löwen Frankfurt haben sich noch einmal verstärkt.

Wie der Eishockey-Zweitligist am Donnerstag bekannt gab, kehrt Magnus Eisenmenger zu den Hessen zurück. Der 20-Jährige war im Sommer in die DEL zu den Ausgsburg Panthern gewechselt, hatte dort aber nur drei Spiele absolviert. "Er wird sich leicht in den Kader einfügen", ist sich Trainer Fritzmeier sicher.