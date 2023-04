Die Heldenreise des EC Bad Nauheim in den DEL2-Playoffs hat ein Ende gefunden: Der ECN verlor das fünfte Spiel in Ravensburg und damit die Finalserie.

Der EC Bad Nauheim hat die Meisterschaft in der DEL2 verpasst. Das Team verlor am Dienstagabend das fünfte Finalspiel in Ravensburg mit 3:7 und hat in der Best-of-Seven-Serie damit das Nachsehen (1:4).

Die Nauheimer hatten das erste Drittel schon fast ohne Gegentreffer überstanden, als Ravensburg doch noch zuschlug. Zwei weitere Tore im zweiten Drittel sorgten für die deutliche 3:0-Führung der Gastgeber.

Großer Kampf im letzten Drittel

Doch so leicht wollte der EC Bad Nauheim seinen Finaltraum nicht aufgeben. Durch Andreas Pauli und Mick Köhler kamen sie im letzten Drittel noch mal auf 2:3 heran. Selbst auf den vierten Treffer hatten sie durch Kevin Schmidt direkt eine Antwort parat. Und mussten am Ende nach drei weiteren Ravensburger Toren trotzdem zusehen, wie die Gegner den Titel feiern konnten.

In der Finalserie unterlag Bad Nauheim insgesamt mit 1:4. Das Team war als Sechster der DEL2-Hauptrunde überraschend in das Finale eingezogen. Highlight aus Sicht des ECN war der Sieg in der Halbfinalserie gegen die favorisierten Kassel Huskies.