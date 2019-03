Mit den Löwen Frankfurt, dem EC Bad Nauheim und den Kassel Huskies haben am Sonntag alle drei hessischen DEL2-Teams einen Sieg eingefahren. Doch mit dem Ende der Hauptrunde ist die Saison noch lange nicht beendet.

Die Löwen Frankfurt haben die Hauptrunde der DEL2 am Sonntag als Sieger beendet. Im Shootout setzte sich das Team mit 5:4 gegen die Eispiraten Crimmitschau durch. Auf wen die Löwen im Playoff-Viertelfinale treffen, steht noch nicht fest. Das entscheidet sich erst in den Pre-Playoffs.

Auch der EC Bad Nauheim hat die Hauptrunde mit einem Erfolg beendet. Bei den Bayreuth Tigers siegten die Roten Teufel mit 7:4 und sind damit Sechster. Im Playoff-Viertelfinale treffen die Kurstädter auf die Ravensburg Towerstars. Das erste Spiel findet in Ravensburg statt.

Die Kassel Huskies haben am letzten Spieltag der Hauptrunde ebenfalls einen Sieg eingefahren. Mit 3:2 bezwangen die Nordhessen das Spitzenteam der Lausitzer Füchse. In den Pre-Playoffs treffen die Huskies auf Crimmitschau. Für das erste Aufeinandertreffen am kommenden Freitag haben die Kasseler Heimrecht.

